En la noche del jueves, durante más de 8 horas, hubo bloqueos en la vía Medellín – costa Atlántica, a la altura del peaje El Trapiche, en el norte del Valle de Aburrá. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, condenó los hechos violentos que se presentaron durante los bloqueos, que se levantaron cerca de la medianoche.

Los hechos se presentaron porque los habitantes de Barbosa no llegaron a un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para quitar el mencionado peaje. Los residentes, entonces, bloquearon la vía, generando largos embotellamientos.

Para levantar el bloqueo, el gobernador dio vía libre a la intervención de la Policía. Sin embargo, hubo enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes. A través de su cuenta en X (Twitter), Gaviria aseguró que “adultos mayores, niños, familias y personas enfermas (fueron) violentadas en su derecho a la libre movilidad, al trabajo y a la salud”.

Bienvenido el derecho a la protesta, no a las vías de hecho violentas. @ANI_Colombia y @GobAntioquia han mantenido el diálogo. Los violentos ya produjeron accidente de motociclista,

He dado instrucción a Policia MEVAL de levantar vías de hecho violentas y restablecer derechos pic.twitter.com/xPYqzmWRG4 — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) September 22, 2023

Qué pasó en la vía Medellín – costa Atlántica

Para ayer había programada una reunión entre representantes de la ANI, el concesionario Vías del Nus (Vinus) y el llamado Comité No más peaje.

La intención era definir la instalación de mesas técnicas para el levantamiento del peaje. Sin embargo, al no asistir la gerente de proyectos de la ANI, Gloria Inés Cardona, integrantes del comité negaron que hubiera alguien con capacidad de tomar de decisiones.

“Nos dijeron que no podían contar con la agenda del ministro, con la del gobernador, con la del presidente de la ANI. No llegamos a ningún acuerdo. No dieron fecha y por eso nos fuimos de paro indefinido. Desafortunadamente, ellos no escuchan”, dijo Óscar Gutiérrez, integrante del Comité.

Durante el bloqueo, el gobernador Gaviria denunció que hubo “abusos a 477 adultos mayores que volvían a Rionegro, procedentes de Barbosa, algunos con necesidad de oxígeno y medicamentos”. Además, los manifestantes incendiaron un camión de Coordinadora.

Con acción de la policía MEVAL se restablece paso en peaje de Trapiche. Manifestantes violentos queman cabezote de tractomula.

Denunciaremos también está violación al trabajo y la libertad de movilidad. pic.twitter.com/DI9eQM1hbi — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) September 22, 2023

Ante estos hechos, la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) denunció que es “imperdonable lo que hacen en bloqueos con los camioneros del país. Y más condenable por fines políticos”. Similar fue el pronunciamiento del concesionario Vinus que aseguró que la movilidad estuvo afectada “por protestas de índole político, aprovechando la etapa electoral”.

Por su parte, EPM alertó que hechos así ponen en riesgo el suministro de gas natural para los municipios antioqueños Guatapé, La Unión, Gómez Plata, El Retiro, El Peñol y San Luis, “por cuanto se estarían terminando las reservas en las plantas descompresoras”.

