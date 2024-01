La delincuencia en el país no da tregua, ya ni siquiera les importa estar cerca a las autoridades. Una nueva víctima de los dueños de lo ajeno fue la reconocida excampeona de boxeo Darys Pardo, quien se encuentra en el hospital de Barranquilla luego de que le dispararan por robarle su motocicleta.

Excampeona de boxeo fue víctima de robo en Barranquilla

Los hechos ocurrieron en el barrio Carrizal, sur de la ciudad. La mujer se movilizaba en su motocicleta y en medio del trayecto diminuyó su velocidad para atravesar un reductor de velocidad, momento en el que aprovecharon los delincuentes para abordarla, intimidándola con arma de fuego para que entregara todas sus pertenencias, incluida la moto.

Según indicó la deportista, al entregar la motocicleta recibió dos disparos, uno en la pierna y otro en el abdomen, enseguida llegaron las autoridades.

“La Policía llegó al sitio porque escucharon los disparos, me llevaron a centro asistencial del barrio Ciudadela 20 de Julio y de ahí me trasladaron al Hospital de Barranquilla donde no me han hecho la cirugía en la pierna, todavía tengo la bala. No me están brindando la atención necesaria y ya he solicitado traslado, pero no me dicen nada”, indicó la excampeona al portal de noticias Zona Cero.

