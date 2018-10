La peligrosa escena fue registrada en video por un testigo y difundida en Facebook por el periódico El Morichal, un medio local que cubre principalmente las noticias de Vichada, Vaupés y Guainía.

En las imágenes se observa que en el preciso momento del aterrizaje el avión de carga, de la empresa Air Colombia, estuvo a escasos centímetros de rozar otro avión que se encontraba detenido en la pista.

La arriesgada maniobra aérea fue apreciada por al menos una docena de personas que se encontraba en el sitio, y que de haber fallado pudo desatar una tragedia.

Por fortuna, el piloto mostró su habilidad y logró un aterrizaje que dejó sorprendidos a quienes lo observaban, incluyendo a dos policías que permanecían inmóviles.

El editor de El Morichal, Edwin Suárez, le dijo a Pulzo que este tipo de avión (un DC-3) aterriza en esa pista por lo menos tres veces a la semana, que transporta carga y pasajeros y que los inconvenientes empiezan porque no hay un aeropuerto con las garantías necesarias para los pilotos.

“Es que ahí no hay torre de control, ni siquiera un radiofaro, y los pilotos tienen que aterrizar a puro ojo. Esas condiciones son muy comunes en los aeropuertos de Guainía, Cumaribo (Vichada) y las pistas en Vaupés”, explicó Suárez.

El periodista dijo que la situación “deja en evidencia la falta de seguridad en estas pistas”, que si bien no reciben un tráfico aéreo permanente sí prestan un servicio importante a la hora de transportar carga y pasajeros.

El artículo continúa abajo

Red Más Noticias informó que esta pista no está en sus mejores condiciones, que residentes de la población no habían presenciado una maniobra tan riesgosa y que hasta el momento no se sabe si fue imprudencia del piloto o una dificultad de último momento.

El noticiero dice que la Aeronáutica Civil aseguró que investigará este hecho para determinar si hubo responsabilidad alguna del piloto.

Este es el video: