Hace apenas un mes, la Secretaría de Tránsito y Transporte municipal presentó a la ciudadanía vallenata la nueva tarjeta de pago recargable. Sin embargo, este lunes, los usuarios del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar (SETP) se sorprendieron al enterarse que la tarifa fija que era de $ 2.000, aumentó en $ 400, elevando el costo del pasaje a $ 2.400.

Este aumento ha generado molestias entre los usuarios, ya que ningún organismo involucrado, como la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar o la Alcaldía Municipal, ha emitido un comunicado explicando las razones detrás de este incremento. El aumento de $ 400 en el precio del pasaje, aunque parezca pequeño, afecta considerablemente el presupuesto de los habitantes de Valledupar.

“Esto tenían que avisarlo, como mínimo una semana antes, esto es inaudito, porque nadie es adivino, yo me subí al bus con $ 2.000 y me encuentro con que aumentó $ 400 más el pasaje, me tocó pedir prestado, eso no se hace así de la noche a la mañana con los usuarios”, manifestó un usuario del SIVA.

Esta noticia también impacta a los estudiantes que dependen de un presupuesto fijo para su transporte diario. “Claramente afecta mi nivel económico, porque como estudiante me presupuesto algo y este cambio así de la nada cambia lo que ya uno tiene destinado. Además de que como estudiante no cuento con los recursos suficientes”, comentó un estudiante.

Es importante señalar que la tarjeta de pago electrónico, que anteriormente se podía recargar con solo $ 1.000, ahora requiere una recarga de $ 1.400 debido a este aumento en la tarifa.

Ante la situación El Pilón intentó comunicarse con la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, pero no fue posible. Sin embargo, de acuerdo con fuentes oficiales, la nueva norma sería una decisión implementada por la Alcaldía de Valledupar.

Hasta el momento, la administración local no ha emitido ninguna declaración ni ha proporcionado un documento que explique las razones detrás de este aumento en la tarifa del servicio público del SIVA. Mientras tanto, los usuarios se preguntan por qué se produjo este cambio repentino en la tarifa y esperan una explicación oficial.

