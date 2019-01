La reunión se dio en Miami y Lyons le preguntó a Pinilla sobre los procesos que para ese momento le empezaba a abrir la Fiscalía a través de la oficina del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy preso en Estados Unidos y condenado a 48 meses por lavado de activos.

Allí, según audio de la DEA que publicó este lunes Blu Radio, Pinilla le dice al exgobernador que las indagaciones en su contra habrían sido un ‘mandado’ del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Esa vaina ahí es mandao’. Leo, ¿quién está detrás de toda esta vaina? Eso no es normal, marica”, pregunta Lyons, a lo que el abogado responde:

“A mí lo que me dicen es que es Vargas Lleras que está detrás de esta vaina. A Tavo (Gustavo Moreno) le dijeron directamente que persiguiera el tema tuyo. Me dijo: ‘Leo, qué puedo hacer, mi jefe me llamó y me dijo directamente’…”.

Pinilla asegura, en la conversación, que según lo que le dijo Moreno el fiscal Néstor Humberto Martínez se encargaba de llevar la investigación de “lo de Leodoro, Bustos y toda esa mierda”.

“Le dije: ‘marica, quién mondá va a dar 4.000 millones de pesos, tú eres como’… y Gustavo me dijo: ‘marica, yo sé, pero el ataque es así. A mí no me han dicho que es Vargas Lleras, pero me mandaron a buscar la declaración del abogado ese’”, se escucha en la grabación que dio a conocer la emisora.

Lyons le vuelve a preguntar a Pinilla quién dio la orden de ‘joderlo’ en la Fiscalía, y es ahí donde el abogado menciona al fiscal Martínez.

“Sí, directamente, es que no es orden de arriba. Es Néstor Humberto el que lo sentó. Me dijo: ‘primo, no podemos volver’… me bloqueó. Me llevó a la casa y me dijo: ‘Leo, no quiero que volvamos a hablar, yo te busco cuando podamos hablar. ¿Pero qué te pasó? Y me dijo: ‘no, marica’, me tienen en la mira. Ya el fiscal me puso directamente el caso de Alejandro, porque como dijeron que la investigación que supuestamente tú lo habías favorecido, que le habías dado una plata para que librara unas capturas. Y el man lo puso directamente a joderte a ti”, dice.

Finalmente, según transcribe la emisora, Pinilla le habló a Lyons sobre una “imputación” de cargos en su contra, y le advirtió que según lo dicho por Moreno lo iban a capturar.

“O sea, a mí me había dicho Gustavo porque yo no le voy a recibir un peso a Alejandro porque de pronto vaya a salir a decir, porque a Alejandro lo van a capturar. Pero eso se fue llevando, pero el fiscal eso aguanta más. Pero como Gustavo a veces uno no sabe”, dijo.

Este audio hace parte de una extensa grabación que recolectó la DEA en contra de funcionarios vinculados al escándalo de corrupción en las altas cortes, conocido como el ‘cartel de la toga’, gracias a que Lyons sirvió como colaborador para grabarlos.

A este audio se suma otro que reveló la Fiscalía General de la Nación en donde Pinilla le habla a Lyons sobre una supuesta reunión para facilitar su proceso, y menciona, entre otros, al fiscal Martínez y al rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Francisco Noguera.

3/9 #ElFragmentoPerdido – Por interés general se divulga el primer audio remitido a la @CorteSupremaJ en el que se menciona a “Néstor Humberto”. Se habla de invitar a unas reuniones al Fiscal, las cuales nunca se llevaron a cabo. El Fiscal NO conoce a Leonardo Pinilla pic.twitter.com/mncLh2NWDv — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 14, 2019

No obstante, la Fiscalía asegura que esos audios fueron enviados a la Corte Suprema de Justicia, que Martínez “no conoce a Leonardo Pinilla” y que las reuniones de las que allí se habla “nunca se llevaron a cabo”.