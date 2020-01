Eso reveló el Noticiero CM& en su reciente emisión del mediodía, donde hizo un llamado a las autoridades policiales y del Distrito para que tomen medidas al respecto.

Por su parte, la Policía de Bogotá se refirió sobre esta alarmante situación y dijo al noticiero que los usuarios afectados no están denunciando y eso complica más la labor de las autoridades.

Según Noticias Caracol, en esta última semana se han presentado cuatro atracos dentro del sistema masivo.

En el último hecho registrado —en la noche de este jueves en la localidad de Kennedy— dos pasajeros resultaron heridos con arma blanca luego del atraco (también con revólver) a 5 usuarios en un bus del Sitp, de acuerdo con la Policía de Bogotá

Cabe recordar que dos asaltos más ocurrieron en la avenida de la troncal Caracas, este martes, donde una banda delincuencial hizo ‘transbordo’ para atracar dos buses articulados, en menos de una hora.

Un usuario también denunció en CM& otro robo dentro de un articulado, este miércoles a plena luz del día. 15 pasajeros fueron asaltados al parecer por dos extranjeros

“Sobre las 5:40 a.m. en la estación calle 75, en la NQS, dos sujetos ingresan al biarticulado en el que me transportaba, y con cuchillo en mano atracaron el bus. Me intimidaron con el cuchillo en la cara y me robaron el celular. Por el acento cuando me amenazó, presumo que es de nacionalidad venezolana””, contó Germán Burgos al medio.