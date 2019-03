El bogotano relató que cuatro personas lo interceptaron con armas blancas en el puente de la carrera 68 con calle 63, frente al parque metropolitano Simón Bolívar a las 6:20 de la mañana.

El atleta contó el momento en Noticias Caracol: “Les pedí los documentos, pero me dijeron que no y me amenazaron con el arma blanca. Me advirtieron que no los persiguiera. Ellos entraron al parque y yo alerté a los vigilantes pero no pasó nada”.

Pese a que el deportista no se animó en su trino a dar detalles de género, edad o características físicas de los asaltantes, sí contó que se llevaron su bicicleta y otros objetos personales.

Hoy me inauguraron en mi cumpleaños. Cuatro personas en el puente peatonal de la 68 con 63, me robaron la bicicleta, la maleta con mis documentos personales y el celular. Que triste que ya ni siquiera para ir a entrenar tenemos seguridad. @policianalcol @IDRD @Bogota — Eider Arevalo Truque (@EiderArevalo) March 9, 2019

La Policía señaló en el mismo noticiero que están trabajando con las cámaras y los vendedores ambulantes del sector para dar con los responsables y recuperar los objetos robados.

Arévalo se prepara para participar en una competencia en Portugal y los Juegos Panamericanos de Lima, que se harán en julio.

El atleta llamó la atención de las autoridades para que hagan presencia en una zona donde es habitual ver personas haciendo deporte desde las primeras horas de la mañana.

El marchista, nacido en Bogotá hace exactamente 26 años, ganó la medalla de oro en el Mundial de Atletismo de Londres, en 2017, tras cruzar la meta con un tiempo de una hora, 18 minutos y 53 segundos.