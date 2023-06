En el Hospital San Rafael del Espinal, en Tolima, fue capturado Jhon Erick Sánchez Morales, uno de los presuntos responsables del intento de hurto del que fue víctima el fin de semana en Ibagué el alcalde de Piedras, Julio César Góngora.

La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, resaltó la colaboración de los comerciantes de la zona y de los ibaguereños en general, que se solidarizaron con el caso y entregaron información valiosa que permitió hacerle cacería a los sujetos

“Hicimos inspección al lugar de los hechos, reconocimientos fotográficos, inspección judicial, entrevistas a testigos y víctimas. Analizamos más de 200 horas de video de 50 cámaras de vigilancia, la identificación de cuatro automotores, dos motocicletas y dos vehículos, entre otros, que hicieron posible la individualización y judicialización del hombre”, explicó la Comandante.

Agregó, que el hombre permanece en el hospital recuperándose de las heridas que con arma de fuego le propinó el escolta de Góngora, quien tuvo una reacción valerosa y enfrentó a los delincuentes.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, insistió en que el hecho fue un intento de hurto mediante la modalidad de fleteo y no un atentado.

“El Alcalde (Julio César Góngora), acudió a dos entidades bancarias de la ciudad y retiró dos gruesas sumas de dinero y no solicitó acompañamiento de la Policía. Aquí no hubo ningún intentó de atentado ni extorsión. Así como fue el señor Alcalde, pudo haber sido Pedro, Rafael, Miguel o María. Por eso es importante solicitar acompañamiento de la Policía”, refirió el funcionario.

Al cierre de esta edición, el sospechoso era presentado en audiencia virtual. Las autoridades indicaron que los tres hombres que participaron en el caso, al parecer, llegaron de otra ciudad.

Por su parte, el alcalde de Piedras, Julio César Góngora, rechazó las declaraciones del secretario de Gobierno, Milton Restrepo. Según el mandatario, él no retiró dinero de ninguna entidad bancaria: “Yo fui al banco a pagar una tarjeta de crédito. No retiré ningún dinero y no me robaron un peso. Sigo muy preocupado por mi integridad y hasta el momento no me han mejorado el esquema de seguridad”, dijo.

Es de recordar, que el alcalde se recupera de una herida en el glúteo que le dejó el roce de una bala. Del escolta se conoció que ya fue dado de alta y continúa su recuperación en casa.