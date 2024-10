El municipio de María la Baja, en el departamento de Bolívar, se encuentra en estado de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Valentina Babilonia Castro, una joven de 18 años que había sido reportada como desaparecida desde el jueves pasado, 24 de octubre. El cadáver fue hallado en un caño en el barrio Paraíso, cubierto con sábanas, lo que ha generado indignación y tristeza entre los residentes.

El descubrimiento se produjo a las 11:00 de la mañana de este sábado 26 de octubre, cuando transeúntes alertaron a las autoridades tras ver el cuerpo flotando en el agua. “Los vecinos se acercaron al caño y sacaron el cuerpo, que estaba cubierto de maleza. Al examinar la zona, confirmaron que se trataba de una mujer semidesnuda, envuelta en sábanas de color beige”, reportó el medio El Universal.

Valentina había salido de su casa en el barrio El Recreo la noche de su desaparición. Su familia, sumida en la angustia, había estado buscando respuestas desde entonces. “Lo que sabemos es que ella estaba en su cuarto, hablando por teléfono, y luego salió. Se llevó el celular, pero está apagado desde entonces”, compartió una familiar, destacando la preocupación que les generó su ausencia.

Los familiares de Valentina confirmaron su identidad en medio de escenas desgarradoras de dolor, pues Yonaimer Del Toro Batista, un pariente cercano, fue quien identificó el cuerpo con el apoyo de la Policía de Bolívar. Asimismo, la institución comenzó una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, aunque el estado de descomposición del cuerpo dificultará la identificación de señales de violencia. “La identificación de las causas de muerte se realizará en los próximos días mediante el análisis de Medicina Legal”, indicó la Policía.

Según los familiares, Valentina era una joven sin conflictos en su entorno. “Ella no ha peleado con nadie en la casa, no tiene problemas de nada, tampoco con el novio”, afirmó una pariente. A pesar de su activa presencia en redes sociales, su última publicación fue un versículo de la Biblia que decía: “Job no entendía su proceso, pero decidió confiar en Dios”.