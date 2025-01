La vida de Zaida Andrea Sánchez Polanco, una joven de 27 años oriunda de Gamarra (Cesar), ha estado llena de controversias y tragedias, culminando en hecho que llamaron la atención del país. ‘la Diabla’, como era conocida, fue asesinada violentamente en Medellín, al parecer por un ajuste de cuentas.

Ahora, se han conocido más detalles sobre su intento por esconderse. El Tiempo indicó que habría sido un pariente el que le proporcionó a Sánchez una camioneta Toyota Land Cruiser blindada para desplazarse con urgencia hacia Medellín, una ayuda que llegó en un momento crítico de su vida.

Zaida Sánchez se encontraba en un restaurante en Aguachica el 29 de diciembre, en el mismo lugar y momento en que un sicario acabó con las vidas del pastor Marlon Lora y su familia. Aun cuando insistió en ser una simple estudiante de derecho y prestamista local, sus vínculos y acusaciones previas indicaban lo contrario.

En declaraciones al citado medio, Sánchez rechazó las acusaciones de estar involucrada en actividades de narcotráfico, atribuidas a su pareja, y negó ser la temida ‘Diabla’ mencionada por las autoridades. Sin embargo, Sánchez no pudo esquivar su pasado judicial que incluía cargos por hurto agravado y homicidio, y estaba a la espera de un juicio.

A pesar de sus problemas legales, Sánchez y su pareja, Alexánder González, conocido como ‘el Calvo’, lograron viajar a las Bahamas, un destino conocido por su privacidad y lujo. Durante su estancia de cinco días en el paraíso fiscal, fueron captados en videos y fotos disfrutando de un estilo de vida ostentoso, a pesar de las investigaciones en curso.

A su regreso, la movilidad de Sánchez dentro del país continuó siendo un misterio, especialmente considerando su transición de vehículos y los continuos movimientos de propiedades a su nombre. Las autoridades seguían de cerca estas actividades, tratando de descifrar la procedencia de los fondos con los que Sánchez continuaba llevando una vida de apariencias.

En medio de este caos, sufrimientos personales siguieron acechándola. Tras el asesinato del ‘Calvo‘, Sánchez se trasladó a Medellín con su hijo pequeño y se refugió en un hotel modesto del barrio Laureles, donde finalmente murió.

La investigación de su muerte expuso más intrigas y vínculos con redes criminales, especialmente con ‘los Pelusos’, lo que podría apuntar a una conexión más compleja y peligrosa detrás de sus actividades y las de su pareja. Según informes del impreso, las últimas palabras de Sánchez y las pruebas recabadas resaltan una vida marcada por el miedo, la incertidumbre y la lucha constante por sobrevivir en un mundo donde las apariencias engañaban.

“La vuelta ya está hecha, patrona”, “El que me las hace me las paga” y “Nada me afecta y pocas personas me importan”, eran algunas de las frases que aparecen en su cuenta de TikTok.

