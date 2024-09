Pasados varios días desde que se conoció la muerte de Micaela Mariel Frette, una mujer de nacionalidad argentina cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un cuerpo de agua del municipio de Supatá, los familiares de la fallecida hablaron con algunos medios y dieron a conocer escalofriantes detalles.

El hecho se dio a conocer el pasado 12 de septiembre, seis días después de que la mujer hubiera sido reportada como desaparecida en la zona en la que vivía. La versión preliminar de las autoridades sostiene que Frette habría fallecido por inmersión, pero los familiares sospechan de su pareja.

Pasados varios días desde este lamentable hallazgo, los parientes de la argentina le contaron a El Tiempo que la mujer sufría de violencia intrafamiliar, pues Ricardo, el padre de una de sus hijas, golpeaba a Micaela y hasta “les prohibía la comida” a ella y sus hijos.

Los parientes de la fallecida aseguran que, pocos días antes de su muerte, Frette llamó a sus parientes en Buenos Aires y les pidió comprar vuelos de regreso hacia la capital de ese país por los maltratos a los que estaría siendo sometida, junto a uno de sus hijos:

Y es que la situación no era nueva, pues la familia de la mujer asegura que el hombre solía negarle el acceso a la comida pese a que Frette tuviera intenciones claras de trabajar, pues el sospechoso se lo prohibía al pensar que ella lo iba a engañar.

“Me niega hasta un pedazo de pan. No me deja trabajar. Y supieras cómo me mira cuando me pongo un short o un jean”, fue otro de los mensajes a los que tuvo acceso el rotativo colombiano.