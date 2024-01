Pese a que el territorio colombiano tiene un sistema de energía eléctrica sólido y regulado que le ha permitido blindarse ante situaciones de estrés climático u otros obstáculos, evitando racionamientos como el ocurrido entre 1992 y 1993, está reviviendo el fantasma de un posible nuevo apagón en Colombia para 2025, ¿por qué?

Aunque el Gobierno Nacional, en vocería del ministerio de Minas y Energía, ha ratificado que Colombia no presentaría un racionamiento de energía eléctrica este 2024 por casa del Fenómeno de El Niño, los expertos lanzan advertencias acerca de que este suceso podría verse en 2025 por falta de garantías y a las grandes apuestas que solo incluyen a las renovables.

(Vea también: A 31 años de la ‘Hora Gaviria’ y el ‘Apagón’: cómo se vivió en las calles la época sin luz)

La presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, ha destacado que, desde hace un tiempo, ha empezado a ver el panorama con preocupación. “Creo que todos tenemos que estar muy alarmados: porque no es que se nos vaya la luz, es que se para económicamente Colombia (hospitales, industrias, colegios) y es demasiado costo”, destacó.

Para la dirigente gremial, no debería ser que un país que vivió un apagón y que se esperaría que ya haya aprendido la lección por lo ocurrido hace 30 años, aún no vea el futuro tan claro como se esperaría.

“La juventud de hoy en día no sabe qué es un apagón, no entiende qué es un apagón en Colombia. Y esto no es porque no queramos estar en esta gran discusión de cambio climático, sino que hago un llamado a ser supremamente prácticos, pragmáticos y a entender cuáles son las realidades que tiene cada país”, indicó Gutiérrez.

Para ella, Colombia no tiene la misma necesidad de transitar hacia una carbono neutralidad como otros países que sí tienen una huella alta de carbono: China, Rusia, Estados Unidos, por mencionar algunos.

“Que además hicieron unas transiciones aceleradas que -en 2022 y 2021- les provocaron apagones: se apagó Reino Unido, toda la región de Texas, China, cosa que uno no se imagina que este tipo de lugares que tienen los ingresos per cápita -entre los más altos del mundo- se apaguen por falta de energía”, puntualizó Natalia Gutiérrez.

La vocera de Acolgen indicó que se trata de hacer una oposición -como sector generador de energía del país- a toda la nueva entrada de las renovables no convencionales -que tienen menos emisiones y que se construyen más rápido-. “Claro que queremos que entren, pero ¿qué necesidad tiene nuestra matriz eléctrica de transitar de una manera acelerada que nos lleve a perder confiabilidad?”, preguntó.

¿Habrá apagón en Colombia para 2025?

La líder gremial, Natalia Gutiérrez, trajo a colación un estudio hecho por la Universidad Nacional de Colombia en el que se advierte que el país sí está perdiendo confiabilidad en el sector energético.

“Uno de los puntos más importantes de ese estudio es: si solo crecemos en energía solar, de ahora a 2025, vamos a empezar a tener apagones a las siete de la noche en ese año. Es decir, vamos a estar totalmente encendidos de día, pero a partir de las seis o siete de la noche vamos a ver esos racionamientos”, destacó.

(Lea también: ‘Apagón institucional’ y falta de proyectos energéticos podrían dejar sin luz a Colombia)

¿Por qué? De acuerdo con los expertos del sector, Colombia no puede ‘tener el lujo’ de renunciar a sus centrales de generación térmica e hidráulica. Es por eso que, desde Acolgen, se ha pedio que el país “siga empujando”, ya que hay cerca de 3.500 megavatios (MW) de atraso y que, por ende, no se han sumado al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Vale recordar que la presidente de la Asociación, en un seminario de transición energética de ANIF, hizo un llamado al país, Gobierno Nacional, sectores económicos, para que en esta conversación se tengan en cuenta varios puntos que son clave para el fortalecimiento del sistema:

A qué velocidad y con qué necesidad se debe hacer la transición desde la industria energética de Colombia. Asimismo, elevó la inquietud de no evaluar otros sectores como los que hacen uso del suelo (como el agro y/o ganadero) o al de transporte (que tendrían aproximadamente el 60 % de la huella de carbono en el país). Entender que Colombia tiene un caso de éxito en el sector eléctrico. “Estas frases que han cogido carrera por una coyuntura de precios, nos están haciendo perder las discusiones importantes de corto y mediando plazo, sobre un sistema que no ha permitido un apagón en Colombia en los últimos 30 años”, indicó Gutiérrez.Además, aseguró que el ejemplo de Colombia es caso de estudio para Brasil, Chile, Perú y otros que están revisando cómo volver a los mercados que se ven en el territorio colombiano: el de energía y el de confiabilidad. “No es cierto que esto es un caso fallido como lo han querido hacer ver en varias ocasiones. Debemos mejorar, pero lo que tenemos es muy bueno”, ratificó la experta. Es necesario un llamado al equilibrio entre una transición que no permita perder seguridad energética, que se pueda pagar o financiar.

