Hace algunos días se hizo viral un video en redes sociales donde un campesino del municipio de Anorí, en Antioquia, regaba sus cultivos de yuca en el parque principal.

Su nombre es Carlos Mario Murillo Agudelo, y en este municipio de Nordeste antioqueño lo conocen como la Máscara. Su historia ha tocado a miles de colombianos que no han dejado de solidarizarse, y por lo menos han ayudado replicando el video. Y es que Carlos, visiblemente indignado porque los comerciantes del pueblo no accedieron a comprarle la cosecha, decidió esparcirla en el piso para que todos cogieran.

(Vea también: Diomedes, Shakira, Juanes y más artistas que mencionaron al maestro Botero en sus canciones)

“Los que venden acá, las grandes legumbrerías, le están comprando la yuca a Medellín porque allá es más barata. Entonces la de nosotros no vale. Así que se las traigo: para dejarlas pudrir o para que se las lleven para la casa”.

Este video me conmueve profundamente. Este campesino de Anorí se ve obligado a regalar toda su cosecha porque no encuentra a quién vendérsela. No podemos permitir que esto continúe.

¿Qué pasó con el apoyo a nuestros campesinos? pic.twitter.com/sIZGOTppti

— Germán Andrés Rodríguez Prieto (@GermnAndrs92683) September 10, 2023