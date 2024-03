Hace algunas semanas, revista Semana publicó un video de una cámara de seguridad de un parqueadero de un edificio residencial en Bogotá. En las imágenes se ve cómo presuntamente Santiago Molano, heredero de Ramo y vicepresidente de la compañía, le propina una brutal golpiza a su esposa, Andrea Posada, y delante de su pequeño hijo.

Esas grabaciones desataron todo un escándalo y la mujer, que habría permanecido en silencio durante años, decidió hablar con la citada revista y dio su versión sobre los hechos, pese a que Molano y sus cercanos niegan la información del supuesto maltrato.

Posada fue tajante en decir que no fue ella la que filtró los videos, pero al ver todo lo que ha vivido en los últimos días, optó por “dar un paso adelante para proteger la vida de mi hijo y la mía”, según el impreso.

En primer lugar, Posada en la entrevista aseguró cómo ha sido el contexto de su relación y lo que ha vivido en los últimos años: “He sido víctima de toda clase de violencia desde el inicio de nuestra relación, hace más de siete años. Una violencia emocional que conlleva también violencia física, sobre todo, por problemas de alcoholismo”.

Sobre el episodio del video, la mujer entregó detalles de lo que pasó ese día: “Santiago entra y, sin avisarme, se lleva a mi hijo a la fuerza. Yo no sabía qué estaba pasando, entré, pues, como en ‘shock’ y preocupación, porque no entendía las razones por las cuales quería llevárselo de la casa. Él va saliendo en su carro rápidamente, yo me le atravieso y voy hacia la parte de atrás para intentar bajar a mi hijo. Santiago se baja del puesto del conductor, me coge del cuello, me tira al piso y me pega varias patadas en el piso”, dijo en el citado medio.

Además, Posada cuenta con crudeza cómo supuestamente él la sigue agrediendo, luego de que ella tratara de que no se llevara a su hijo: “Él me arrastra también uno o dos metros, tratando de llevarse a mi hijo. Finalmente, durante no sé cuánto tiempo estuvimos discutiendo, yo pidiéndole que por favor me entregara a mi hijo”, luego, al notar la presencia de un vecino, el hombre decide entregarle al niño, de acuerdo con el citado portal.

La esposa de Molano, vicepresidente de Ramo, cuenta que esto no es un hecho aislado, sino que ha sido permanente en su relación. Iniciaron su relación en 2015, un año después estaba embarazada y en 2017 se casaron. Al principio todo fue muy especial, pero con el paso de los años las cosas se empezaron a complicar, según el rotativo.

“Fui víctima de violencia física durante varias ocasiones en nuestra relación de casi siete años. No fue la primera vez, casi siempre lo hacía cuando estábamos solos después de fiestas”, expresó Posada en la publicación periodística.

También, la mujer dice en el medio de comunicación que una de las causas de la agresión son “sus celos enfermizos”, ya que él la señalaba de “coquetear con cualquiera de sus amigos o con cualquier persona que se acercara a saludarla. Me agredió físicamente en varias oportunidades, sobre todo cuando consumía, él frecuentemente consume altos niveles de alcohol”.

Por ahora, la mujer cuenta que se encuentra en un proceso judicial para lograr el divorcio, ya que el empresario, según ella, no ha querido firmar los papeles. Además, cuenta que no le pasa la cuota económica que le corresponde para la manutención del niño y que ha sido víctima de duros señalamientos que dice que ella también lo agredía a él, algo que negó tajantemente, de acuerdo con el informe.

Molano, por su parte, aseguró en la revista que presentará sus pruebas ante la justicia y que no hablará públicamente del caso.

