Para este miércoles 20 de diciembre está previsto que el gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) proyecte la película ‘Matarife’, de Daniel Mendoza, cuyo contenido está determinado por las opiniones que tiene su creador sobre el expresidente Álvaro Uribe. No se trata de hechos o pruebas que demuestren fehacientemente lo que piensa el realizador sobre el exmandatario.

Por eso, tanto para el expresidente Álvaro Uribe como para su partido, el Centro Democrático, el que una entidad adscrita al Gobierno de Gustavo Petro le dé cabida a esa producción resulta un agravió para la oposición toda en cabeza de su líder natural.

Este lunes, por ejemplo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid presentó una queja ante la Procuraduría General de la Nación contra María Gaitán Valencia, directora del CNMH, por la divulgación de la película ‘Matarife’, pues, para el congresista, está “basada en falacias y afirmaciones no sustentadas”.

Por otros medios, Cadavid ha asegurado que “hay una extralimitación de funciones de la señora Gaitán”, pero además hace una aseveración adicional: “Si el presidente de la República no desautoriza este ataque que es directo a la cabeza de la oposición política en Colombia, entendemos que es precisamente un ataque desde las oficinas del Gobierno Nacional, altamente difamatorio y de un contenido que, por demás, la Corte Constitucional ya desestimó su veracidad”.

Este martes, muy temprano, el expresidente Uribe trinó al respecto, pero refiriéndose a la directora del CNMH, a quien le mienta la mamá: “Qué esperar de la Directora del Museo de la Memoria Histórica, si la única memoria de su madre, Gloria Gaitán, era insultarme durante las audiencias del 9 de Abril en el Congreso”, escribió el exmandatario en la red social, y remató muy a su estilo con un adagio propio de la arriería: “Los mulos viejos se juntan para rascarse”.

Qué esperar de la Directora del Museo de la Memoria Histórica, si la única memoria de su madre, Gloria Gaitán, era insultarme durante las audiencias del 9 de Abril en el Congreso. “Los mulos viejos se juntan para rascarse” — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 19, 2023

Este lunes, el CNMH publicó un comunicado en el que aseguraron que promovían la función de ‘Matarife’ pero en una sesión privada. Sin embargo, el creador de la serie y del filme viene diciendo desde el 15 de diciembre en sus redes sociales que la invitación es abierta al publico y hasta recomienda llegar “tempranito”.

Para muchos, la apertura del CNMH al filme de Mendoza rompe la tradición de esa entidad, caracterizada por tratar de reconstruir la historia del conflicto en Colombia con base en documentos resultado de investigaciones serias y académicas, para dar paso a opiniones o puntos de vista no soportados en pruebas o evidencias.

Mendoza entiende que como la Corte Constitucional no le ordenó quitar su producción de las redes sociales, la avala. Eso lo interpreta como un triunfo sobre Uribe. Pero lo que establece el alto tribunal es que lo de Mendoza es una opinión y no se ajusta a hechos sobre los que él no aporta pruebas. Lo que hace la Corte es proteger el derecho de cualquier persona a opinar.

Mientras se surte todo este debate, y mientras Mendoza insiste en su victoria sobre el expresidente Uribe y saca pecho afirmando que su producción ha ganado varios premios, se ha producido un curioso efecto bumerán relativo a la intención de su trabajo: no es al expresidente Uribe al que la opinión publica viene identificando como matarife, sino al propio Mendoza.

