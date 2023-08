El encuentro que se presentó entre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, donde Gustavo Bolívar soltó polémicas frases y algunos señalamientos contra políticos de los que dijo que no pagan impuestos provocó la respuesta de Álvaro Uribe.

Video de Álvaro Uribe hablando sobre sus impuestos por debate a Alcaldía de Bogotá

El expresidente de Colombia publicó una grabación de poco más de dos minutos en donde fue contundente para dejar en claro su postura sobre lo sucedido entre los candidatos al mencionado cargo.

Mis impuestos 1.En el debate de Semana entre candidatos a la alcaldía de Bogotá, un participante me acusó de No Pagar Impuestos. No obstante que en el pasado publiqué una respuesta, hoy publico los impuestos que he cancelado entre 2010 y la fecha;

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 15, 2023

Uribe, que recientemente estrenó con éxito su nueva cuenta de TikTok, arremetió con todo contra Bolívar en ese mensaje luego de que su nombre quedó en medio del debate.

Sin mencionarlo, calificó como “paquete” al candidato del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá con miras a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.

Lo cierto es que, aparte de referirse a los comicios que podrían tener una segunda vuelta en esta ocasión, aprovechó para poner sobre la mesa algunas cifras sobre sus impuestos.

Cifras de Álvaro Uribe en pago de impuestos y fuera de Colombia

El exmandatario colombiano salió al paso desde su cuenta personal de X (antes Twitter) para responder de manera tajante luego de las pullas que surgieron por parte de Gustavo Bolívar.

“En el debate de Semana entre candidatos a la alcaldía de Bogotá, un participante me acusó de no pagar impuestos. No obstante, que en el pasado publiqué una respuesta, hoy publico los impuestos que he cancelado entre 2010 y la fecha”, escribió.

En el video, Uribe aseguró que durante el ejercicio presidencial le entregó al Procurador las declaraciones de renta de toda su vida, mientras que luego compartió datos sobre las más actuales desde 2010.

“A continuación rápidamente paso por las cifras de impuestos pagados en los últimos años: 99 millones [de pesos], 550 millones [de pesos], 484 millones [de pesos], 198 millones [de pesos], 200 millones [de pesos], 71 millones 500 mil [pesos], 238 millones [de pesos], 111 millones [de pesos], 126 millones [de pesos], 231 millones [de pesos], 200 millones [de pesos], 176 millones [de pesos], 97 millones 361 mil [pesos], este año”, indicó.

De igual manera, indicó que en la actualidad es titular de una cuenta de ahorros por fuera de Colombia, que aseguró reportó en su declaración y en la que aseveró que tiene 186.156 dólares, es decir, aproximadamente 762 millones 578 mil pesos.