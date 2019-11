Lo hizo en Twitter, red social en la que enumeró 87 puntos para defender su gestión como presidente de Colombia, expresar sus motivaciones como político, resaltar iniciativas de su partido, el Centro Democrático, y recordar su proyecto de país, entre otros.

Justo frente a este último asunto, llama la atención que respecto de su visión de cómo se deberían manejar diversos temas de interés nacional, Álvaro Uribe apenas le dedicó un renglón al presidente Iván Duque, principal representante de su partido en el Gobierno Nacional y a quien respaldó para llegar a la Casa de Nariño.

“Tengo la esperanza que la visión del Presidente Duque, que proclama el equilibrio entre Legalidad, Emprendimiento y Equidad, avance en resultados para el bien de Colombia”, escribió el líder del Centro Democrático en el punto 81 de lo que pareciera ser su manifiesto.

El expresidente había iniciado su documento defendiéndose del “obsoleto encasillamiento de extrema derecha o izquierda”, para lo cual argumentó creer “en democracias que avanzan con seguridad, inversión privada, cohesión social, pluralismo participativo y fortaleza institucional”, líneas que también ha defendido Duque en nombre del partido de gobierno.

Luego de ello, Uribe Vélez enumeró puntos en relación con la seguridad democrática [una de las principales banderas de su colectividad y su mandato entre el año 2002 y 2010], para después destacar los que considera aciertos de su gestión presidencial y, en medio de ello, fijar su postura frente a asuntos nacionales como el terrorismo, la economía, la educación y la protesta social.

Aunque el senador no precisó los motivos que lo llevaron a redactar este documento, cabe resaltar que su publicación se da exactamente ocho días después de las recientes elecciones regionales en las que él mismo aceptó su derrota en dichos comicios, esto en relación con el apoyo electoral que perdió el Centro Democrático si se tienen en cuenta los resultados de anteriores jornadas electorales.

Dichos resultados fueron estudiados por diferentes analistas, medios de comunicación y líderes de opinión del país, muchos de los cuales coincidieron en afirmar, a lo largo de esta semana, que la gestión que ha adelantado Iván Duque como presidente durante más de un año de gobierno tuvo un impacto negativo en el apoyo que los electores brindaban al uribismo.

Una de las opiniones más recientes es la de Daniel Samper Ospina, quien en su columna de la revista Semana, y en su tradicional tono satírico, agradeció a Duque por ser el “único dirigente colombiano capaz de vencer del todo al uribismo”.

Esa percepción, aunque no tan sarcástica, la compartieron en Noticias Uno analistas como César Caballero, director de la firma encuestadora Cifras y Conceptos; Juan Fernando Cristo, exministro de Interior; y Carlos Arias, analista político; quienes coincidieron en que el partido de gobierno cedió terreno importante en varias corporaciones públicas por efecto de la gestión del presidente.

Otra forma de ver la situación fue la que propuso Patricia Lara en El Espectador: “Colombia ya no es un país de extrema derecha que le come cuento a Álvaro Uribe y al Centro Democrático”. Pero también, añadió la columnista, el resultado de las elecciones regionales golpeó al otro extremo: Gustavo Petro, quien “ya no es el gran jefe de la izquierda”.

En esto último, por mencionar otra de las más recientes opiniones, coincidió Vicky Dávila, quien en revista Semana opinó que las elecciones del 27 de octubre demostraron que en Colombia “para mucha gente los extremos están mandados a recoger”.