Álvaro Leyva fue suspendido por 3 meses debido a investigación y juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría General de la Nación por el escándalo de los pasaportes.

Sin embargo, el funcionario había seguido despachando y cumpliendo funciones con normalidad argumentando que Gustavo Petro, presidente de Colombia, no lo había notificado de la decisión.

Pero en la tarde del miércoles 7 de febrero de 2024 Leyva le envió una carta a la procuradora Margarita Cabello Blanco para indicar que cumplirá con la suspensión.

“Al respecto, informo que acato la decisión separándome del ejercicio de las funciones”, apuntó.

En consecuencia, su puesto sería ocupado por Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos y quien estará al frente de ambas dependencias.

No obstante, no se sabe si Leyva volverá a la Cancillería debido a que el 15 de febrero se inicia su juicio disciplinario, del que no se sabe si saldrá bien librado.

Acá, la carta de Álvaro Leyva:

URG @AlvaroLeyva le notifica a la Procuradora Margarita Cabello que abandona de inmediato su cargo como Canciller, para cumplir la suspensión de tres meses por el escándalo de los pasaportes. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/gwwORYB4yd — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 7, 2024

