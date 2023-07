El registrador nacional, Alexander Vega, rompió su silencio por la mención a su gestión como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) que apareció en los audios del testigo clave del caso Odebrecht contra el excandidato a la Presidencia Óscar Iván Zuluaga.

Vega sostuvo que “las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”.