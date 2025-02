Por: Caracol TV

El número de cédula en Colombia no solo es un simple identificador, sino una llave que abre la puerta a una gran cantidad de información pública. Desde antecedentes judiciales hasta detalles sobre afiliaciones a servicios de salud, puede revelar mucho sobre una persona.

Sin embargo, es fundamental entender qué tipo de información es accesible y cómo se protege la privacidad de los ciudadanos en este proceso.

¿Qué es el número de cédula?

El número de cédula es un documento de identificación emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta información es única para cada ciudadano colombiano y se utiliza en múltiples trámites y servicios, tanto públicos como privados.

La cédula de ciudadanía es esencial para votar, acceder a servicios de salud, realizar transacciones bancarias y más.

Información a la que puede acceder con su número de cédula

Antecedentes judiciales

Uno de los usos más comunes del número de cédula es la consulta de antecedentes judiciales. A través de la página web de la Policía Nacional, cualquier persona puede verificar si un individuo tiene antecedentes penales.

Esta información es pública y accesible para garantizar la seguridad y transparencia en la sociedad.

Multas de tránsito

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) permite consultar multas y comparendos de tránsito asociados a un número de cédula. Esta herramienta es útil para conductores y propietarios de vehículos que desean mantenerse al día con sus obligaciones legales.

Afiliación a EPS

La consulta de la Entidad Promotora de Salud (EPS) es otra información accesible con el número de cédula. A través del portal del Ministerio de Salud, se puede verificar la afiliación de una persona, lo cual es crucial para acceder a servicios de salud en Colombia.

Información electoral

El número de cédula también permite consultar información electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil ofrece un servicio en línea donde se puede verificar el lugar de votación y el estado de inscripción electoral de un ciudadano.

Registro Único Empresarial y Social (RUES)

Para aquellos interesados en el ámbito empresarial, el número de cédula puede ser utilizado para consultar el Registro Único Empresarial y Social (RUES) donde contiene información sobre la inscripción de empresas y comerciantes en las cámaras de comercio del país.

Protección de datos personales con su número de cédula

Aunque se puede acceder a una cantidad considerable de información con el número de cédula, es importante destacar que los datos personales están protegidos por la ley.

La Ley 1581 de 2012, conocida como la Ley de Protección de Datos Personales, establece que la información personal no puede ser divulgada sin el consentimiento del titular o una orden judicial.

La nueva cédula digital

La transformación digital ha llevado a la implementación de la cédula digital, que ofrece mayores niveles de seguridad y protección de datos. Esta versión permite a los ciudadanos acceder a servicios y documentos de manera segura y eficiente, reduciendo el riesgo de suplantación y robo de identidad.

¿Qué hacer si se roban su cédula?

Si le roban la cédula, lo primero que debe hacer es denunciar el robo ante la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación. Esto es crucial para evitar el uso fraudulento de su identidad.

Después de reportar el robo, es recomendable monitorear su información personal y financiera. Además, revise regularmente sus estados de cuenta bancarios y cualquier actividad sospechosa en sus registros financieros.

Luego de eso, puede solicitar un duplicado de su cédula a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil o en una de sus sedes. Este trámite tiene un costo y es importante realizarlo lo antes posible para recuperar su documento de identidad.

Proteja su identidad

Para proteger su identidad, utilice contraseñas seguras y evite compartir información personal en correos electrónicos o llamadas no verificadas. Además, guarde sus documentos importantes en un lugar seguro y destruya cualquier papel que contenga información personal antes de desecharlo.

¿Qué sucede si no porta su cédula?

En Colombia, la cédula de ciudadanía es obligatoria para todos los ciudadanos mayores de 18 años. No portar este documento puede acarrear multas y sanciones. Según el Código Nacional de Policía y Convivencia, la falta de identificación puede resultar en un castigo que varía dependiendo de la situación y la reincidencia del individuo.

Además, en situaciones de control policial, no tener la cédula puede llevar a la retención temporal hasta que se verifique la identidad del individuo.

Recomendaciones para evitar problemas si no tiene su cédula

Es importante no solo portar la cédula, sino también asegurarse de que esté en buen estado. Si está dañada o ilegible puede ser tan problemática como no tenerla. Se recomienda utilizar fundas protectoras y evitar exponer el documento a condiciones que puedan deteriorarlo.

Es esencial fomentar la educación y concienciación sobre la importancia de portar la cédula. Campañas informativas y programas educativos pueden ayudar a que más personas comprendan las consecuencias de no llevar consigo este documento y tomen medidas para evitar problemas.

