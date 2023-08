Las últimas movidas de Claudia López, en su recta final como alcaldesa de Bogotá, parecen tener tropiezos constantes. Tanto sus obras, proyectos locales y ahora la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, vuelve a tener un sacudón ocasionado por la denuncia que hizo el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, quien le reclamó a la mandataria por una carta que supuestamente le envió, y en la que lo presionaba para entrar a la región; aseguró que López, “perdió el norte”.

Lo dijo en medio de una entrevista en Noticias Caracol, cuando le preguntaron acerca del posible ingreso de Soacha a la Región Metropolitana; ante la pregunta, el alcalde enfatizó en que, mientras él estuviese a cargo, el municipio no entraría a la dicha región. Además, Saldarriaga lanzó ‘vainazos’ a la situación de seguridad y movilidad en el Distrito Capital. “Bogotá está hoy peor que nosotros en seguridad, en movilidad también; no veo por qué entrar a esa región, si Soacha no tendría voto en las decisiones importantes, seríamos el segundo aportante”, señaló.

Pero lo más grave es que el alcalde afirmó que Claudia López le envió una carta en la que, dice, le informa que no firmará el convenio de transporte público de entrada y salida de vehículos de Soacha a Bogotá y de Bogotá a Soacha. “Una carta que me manda la alcaldesa diciendo que no va a firmar y no va a renovar el convenio de transporte del corredor Soacha-Bogotá, como método de presión para que yo ingrese la Región Metropolitana. Yo no funciono a los gritos alcaldesa”, se despachó Saldarriaga.

Vale destacar que como está planteada, la Región Metropolitana busca integrar al Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios cundinamarqueses que compartan dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas, y que quieran sumarse a ella.

Según el Artículo 325 de la Constitución (modificado por el Acto Legislativo 02 de 2020), “Las entidades territoriales que conformen la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca mantendrán su autonomía territorial y no quedarán incorporadas al Distrito Capital. La Región Metropolitana respetará la autonomía de los municipios que sean parte, de Bogotá y de Cundinamarca. Las competencias municipales, departamentales y distritales se respetarán bajo las autoridades político-administrativas de cada entidad territorial”.



Este sacudón se suma a la reciente petición de la candidata a la Gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez, quien pidió a la alcaldesa parar la elección de la directora o director de la Región Metropolitana. Gutiérrez denunció vacíos como que hay poco plazo para presentar los documentos, ya que los aspirantes tienen únicamente dos días para hacerlo. Denuncia que hay información que no está publicada en la página oficial de la Región Metropolitana, como el mismo Acuerdo 03 de 2023 que describe los requisitos mínimos para esta elección, y también la información de sobre las competencias y los conocimientos que se evaluarán.