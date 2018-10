Para el alcalde Hernández, la justificación de lo que le dijo a Fernando Martínez por haberle reclamado por la tala de un árbol, a quien trató de “lameculos”, radica en que “a la politiquería hay que darle durísimo”, según lo expresó en entrevista con La F.m.

“Reconozco que no son las mejores palabras, pero si me pongo con las palabras del papa o la madre Teresa de Calcuta, me ponen de gorra”, dijo en tono airado el alcalde de la ‘ciudad bonita’.