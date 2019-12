El ánimo en esa emisora se subió luego de que William Brownfield, exdiplomático estadounidense, asegurara que las marchas que se realizan en las últimas semanas en Colombia están infiltradas por personas para favorecer el narcotráfico y que hay algunos sectores que están sacando réditos de las mismas.

Ante esto, Ochoa secundó la idea –hasta cierto punto– y aseguró que ella había planteado esa teoría varios días atrás.

Además, sugirió que sí puede haber dinero de narcos financiando las protestas porque, entre otras cosas, es imposible que la gente lleve 20 días sin recibir salario.

“Póngase a pensar de una persona que sale a protestar, ¿cómo hace para vivir? Yo no sé si le paga a los estudiantes, pero pues no sé, pero sí hay alguien financiando la cosa”, agregó.

Tras el comentario, el columnista de esa misma emisora Héctor Riveros dio argumentos y consideró que la teoría de Ochoa es un irrespeto con los marchantes.

“No se sabe cuál de las teorías es la más irrespetuosa con los que marchamos, porque no somos unos estúpidos a los que nos engañan con unos argumentos inexistentes y salimos corriendo porque nos pintan cositas en las que nos creemos, pero los inteligentes los bien informados no se las creen, no somos estúpidos”, sostuvo Riveros.