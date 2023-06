Decenas de jóvenes del barrio La Honda, ubicado en el nororiente de Medellín, ciudad en la que se confirmó la muerte de un menor que estaba desaparecido, denunciaron ser víctimas de presiones políticas para apoyar un evento de campaña realizado el pasado fin de semana por el precandidato a la Alcaldía de Medellín Albert Corredor.

(Vea también: A la cárcel, hombre que asesinó a su pareja sentimental en medio de una riña)

El episodio ocurrió entre el pasado viernes y el domingo 11 de junio, cuando jóvenes de ese territorio ubicado en la periferia de Medellín fueron abordados por líderes locales que les exigieron entregar su mano de obra para lo que después se convertiría en un espacio de proselitismo político.

Según explicaron a este diario varios de esos jóvenes, que temiendo retaliaciones pidieron que sus nombres no fueran publicados, el conflicto comenzó días previos al evento de campaña, cuando líderes locales que administran el acceso a la única cancha de fútbol de ese barrio los contactaron para pedirles que les ayudaran a arreglar el terreno de ese escenario, con la amenaza de no volverles a prestar el espacio si no lo hacían.

Temiendo quedarse sin el único lugar en el que pueden practicar deporte y sin contar con mayor información del objetivo de esos trabajos, los jóvenes accedieron a sumarse a la intervención.

Con azadón en mano, los deportistas empezaron a adecuar el lugar, pero luego descubrieron con sorpresa que se trataba de los preparativos para un evento político que el pasado fin de semana encabezó en ese territorio el precandidato a la Alcaldía, Albert Corredor, que durante las últimos meses viene emprendiendo varios recorridos por la ciudad para conseguir un aval con firmas y participar en los comicios de octubre.

Lee También

Pese a que muchos de los jóvenes consultados coinciden en que en el barrio son comunes ese tipo de eventos políticos, en los que en campañas pasadas incluso se han dado fenómenos como la compra de votos, su malestar principal consiste en que los hubieran obligado con intimidaciones a entregar su mano de obra para un candidato.

“No entendemos por qué nos amenazaron con no poder volver a usar la cancha. Si nos hubieran dicho con anticipación seguramente no habría ningún problema, pero no compartimos las formas”, expresó uno de los jóvenes.

Rechazando ser instrumentalizados de esa manera, varios jóvenes comenzaron a tomar registro con sus celulares de lo ocurrido, lo que generó tensión con los organizadores de la jornada, a la que también se sumaron otras organizaciones con sede en el barrio que apoyan al candidato.

En múltiples imágenes allegadas a este diario, quedó captado como mientras los deportistas removían la tierra y adecuaban el lugar, a su alrededor se desplegó un robusto evento publicitario, que contó con una pantalla gigante mostrando imágenes de Corredor, pancartas, camisetas, pasacalles y todo tipo de avisos propagandísticos.

Según coinciden varios habitantes, lo que terminó por caldear el ánimo de los jóvenes fue que tras el evento Corredor publicó en sus redes sociales imágenes de los deportistas trabajando y las presentó como parte de una jornada de solidaridad y labor social que tenía como objetivo recuperar su cancha.

“Nos molesta porque el barrio está en el olvido, no hay presencia institucional, pero sí se acuerdan de nosotros para hacer ‘show’ político”, expresó uno de los jóvenes inconformes.

(Lea también: Capturan a extranjero que explotaba menores en Medellín; decía que eran sus amigas)

De acuerdo con los testigos, otro detalle que causó indignación fue que en medio del evento se realizó una actividad de pintacaritas, en la que los niños del barrio terminaron con el apellido de Corredor escrito en sus caras a manera de propaganda política.

Corredor, a través de un trino, dijo que había sido invitado al barrio de manera voluntaria por la Corporación Visión Colombia Social y la comunidad de La Honda. Desde El Colombiano consultamos a Corredor para que hiciera claridad sobre las denuncias de una parte de la comunidad; dijo que lo haría a través de una entrevista presencial, pero que solo tenía disponibilidad la otra semana.