Augusto Carlos ‘Tuto’ López se encuentra inmerso en un lío judicial, luego de ser denunciado por su expareja María Inés Cuello por tentativa de homicidio, acusación que reposa en la Fiscalía por presuntamente haberla agredido físicamente.

Inicialmente, el artista se defendió por medio de un comunicado colgado en su cuenta de Twitter, un extenso mensaje donde señala que el escándalo ventilado a días del inicio del Festival Vallenato es un supuesto intento de dañar su nombre y su reputación para que sea descalificado por la organización del evento musical que se celebrará en Valledupar del 26 al 30 de abril.

Aunque dejó en manos de los organizadores del festival si puede participar o no, el acordeonero, fórmula del reconocido cantante de vallenato Iván Villazón, entregó nuevas declaraciones relacionadas con los hechos por los cuales se le culpó formalmente en el ente acusador.

‘Tuto’ López dio la cara ante los medios de comunicación del Cesar, y contó su versión sobre los hechos que, según él, ocurrieron a las 4:00 a. m. del primero de enero del año en curso.

“Yo decido irme de la fiesta. Tanto ella como yo estábamos en estado de alicoramiento, no tan grave”, manifestó ante los micrófonos de varios portales de noticias del departamento del Cesar.

Agregó el artista que supuestamente su expareja sentimental salió detrás de él para impedir que se marchara del lugar.

“Yo estoy montado y no me deja cerrar la puerta. Entonces yo le dije: ‘Quítate que me voy'”, aseguró el rey vallenato juvenil 2020.