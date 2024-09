Por: Tu Barco News

En la noche del domingo 3 de septiembre, la ciudad de Cali y la vía a Palmira fueron escenario de varios accidentes de tránsito que dejaron como saldo trágico la pérdida de una vida y lesiones en otros incidentes.

Uno de los accidentes ocurrió en la avenida Circunvalar, a la altura de la carrera 36, donde un motociclista perdió el control de su vehículo. El impacto fue tan severo que el conductor falleció en el lugar debido a los fuertes golpes.

De acuerdo a testigos que se encontraban en el sitio acudieron para intentar ayudar al motociclista, pero ya no presentaba signos vitales. La identidad de la víctima aún no ha sido confirmada, ya que no portaba documentos de identificación al momento del accidente.

En otro incidente, en la vía a Palermo, específicamente en dirección hacia el kilómetro 18, al parecer un motociclista se vio involucrado en una colisión frontal con un automóvil. El hombre fue rápidamente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del afectado.

Accidente en la recta Palmira – Cali

Adicionalmente, en la vía Palmira – Cali, un accidente ocurrido bajo circunstancias inquietantes involucró a un motociclista que, según testigos, se encontraba en estado de ebriedad y se desplazaba en contravía. El motociclista impactó contra un automóvil y sufrió graves lesiones en uno de sus pies.

El testimonio de uno de los presentes detalló: “El señor iba manejando una moto TVS 125, venía en contravía, estaba ebrio e impactó en un carro”. El conductor de la motocicleta fue llevado a un centro médico para su valoración. Afortunadamente, los ocupantes del automóvil involucrado no resultaron heridos.

Estos eventos subrayan la importancia de mantener la prudencia y la responsabilidad al conducir, así como la necesidad de seguir las normas de tránsito para evitar tragedias en las vías. Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias de cada accidente para esclarecer los hechos y promover medidas que garanticen la seguridad vial en la región.

