Una mujer que iba como copiloto en un vehículo de servicio público quedó atrapada en la parte delantera. El choque fue tan fuerte, que los Bomberos llegaron al sitio y sacaron el vehículo.

El siniestro vial sucedió la mañana del martes en la glorieta El Rodeo, sector La Variante de Ibagué, cerca a la Arboleda del Campestre.

La afectada fue Alison Espinoza, de aproximados 22 años de edad. Versiones extraoficiales señalaron que el bus cubría una ruta escolar del colegio Cisneros.

No obstante, al momento del siniestro solo iba el conductor y la joven, que sería la monitora de la ruta. Alison fue trasladada a un centro médico con una lesión en una pierna.

Le robaron el celular

Luego del rescate, el conductor de la van contó que personas inescrupulosas le robaron el celular: “Me quedé aterrado. La señorita no se había bajado y yo tampoco y no sé a qué horas llegaron los ladrones y se llevaron el celular. Se lo robaron porque ya lo apagaron”, dijo el hombre.

Una hipótesis del accidente es un posible microsueño del conductor de la ruta. 6:40 de la mañana fue la hora del siniestro.