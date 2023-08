Eugenio Ochoa, un humilde vendedor de tinto de Ibagué, busca a la conductora que lo atropelló y hasta el momento no se ha hecho responsable de los daños causados. El ciudadano sufrió una grave fractura y le dieron tres meses de incapacidad.

En diálogo con Q’HUBO, el señor indicó que el siniestro ocurrió el 3 de agosto anterior a las 2:40 de la tarde cerca al CAI del barrio Jardín Santander.

El golpe le causó a don Eugenio una fractura de pie. Ingresó al quirófano y le colocaron tornillos y platino.

Según familiares del adulto mayor, cuando ellos llegaron al lugar del accidente, a la motociclista la estaban subiendo a una ambulancia, aunque no tenía lesiones graves.

“Ella me pidió el número de mi suegro y me dijo que ella lo llamaba. No obstante, no lo ha hecho y eso que hemos publicado el caso en redes sociales”, indicó Doriana Ramírez, nuera del afectado.