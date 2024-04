Por: EL PILON SA

En una finca ubicada entre los corregimientos de la Gran Vía y Varela, Zona Bananera, Magdalena, se cayó la mañana de este jueves 11 de abril, una avioneta de fumigación, al presuntamente presentar fallas mecánicas.

La avioneta era conducida por una persona identificada como Óscar Perdomo Rodríguez, de 56 años, natural de Aguachica, Cesar, quien por fortuna sólo presentó heridas leves al lograr salir antes de que la misma se incendiara y explotara (similar a la tragedia ocurrida cerca de Medellín, donde hubo víctimas fatales).

“Mi esposo se encuentra bien de salud, ya se encuentra acá en la casa, le hicieron un chequeo de rutina en la clínica Perfect Body Medical Center de Santa Marta, pero gracias a Dios no le pasó nada”, dijo a EL PILÓN la esposa del piloto.

Frente a este hecho, el comandante del Cuerpo de Bomberos de la Zona Bananera, Prudencio Pérez, hizo un llamado a los propietarios de predios. “A los dueños de las fincas les pido que se articulen con brigadistas y activen el plan de emergencia, para conocer qué tipo de producto usan, nosotros no sabemos cómo articular en caso de una emergencia. Eso no se apaga con agua, es con una espuma que es costosa y nosotros no la tenemos”, expresó.

Conforme a lo dicho por Pérez, en los últimos años se han accidentado por lo menos 12 avionetas de este tipo y todas han sido presuntamente por fallas mecánicas.

