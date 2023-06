Salió de prisión Jorge Elisio Pérez, de 75 años, señalado como el feminicida de Angheda Lissethe Contreras Guaca, de 27 años, en hechos ocurridos el año pasado en Calarcá (Quindío).

Este hombre fue enviado a la cárcel en abril del 2022 bajo la medida de aseguramiento preventiva intramural en establecimiento carcelario tras ser indiciado por la Fiscalía Primera Especializada de acabar con la vida de la mujer usando un machete.

Desde la decisión del juez, comenzaron a correr los 150 días que establece la ley para que un ciudadano que esté privado de la libertad salga y recupere su derecho de libre locomoción, si no se ha iniciado un juicio.

La audiencia de acusación, por razones que no fueron dadas a conocer por las autoridades, no se llevó a cabo y ayer se cumplió el plazo y, al ver que Pérez no fue a juicio oral, salió de la prisión, aunque sigue vinculado al proceso de feminicidio.

La audiencia, no obstante, se llevará a cabo el próximo 5 de julio ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Conocimiento de la segunda ciudad del departamento.

Leidy Ramírez, hermana de Angheda Lissethe, fue consultada por NUEVA CRÓNICA QUINDÍO sobre la libertad del hombre señalado como el feminicida de su hermana.

“Pasaron 158 días y no debía pasarse de 150 para que este hombre no saliera de la cárcel. Realmente, uno se siente decepcionado de la justicia porque desconoce el tema penal y el vencimiento de términos”, dijo la mujer.

Ramírez también indicó que no saben qué fue lo que pasó con la Fiscalía General de la Nación, FGN, o con el juzgado donde está radicado el caso.

“No sabemos si fue ineptitud del fiscal o por qué es que suceden estas cosas para que este señor pueda quedar en libertad y siga vinculado al proceso, pero también se sabe que la gente cuando sale de la cárcel y tiene pendientes con la justicia se puede escapar y no responda por lo que hizo”, expresó la hermana de Angheda.