En la última audiencia del Tribunal de Arbitramento, el abogado Castañeda se refirió a los pagos ilegales que recibió el exviceministro de Transporte Gabriel García, condenado a cinco años de prisión por este caso, y dijo que a él se le pagó para que “no se dejara influenciar”, como se escucha en el audio publicado al final de esta nota, difundido por Semana

“En realidad el temor, en mi opinión y de lo que se desprende de la declaración del señor García, era que los señores Nule pudieran sobornar para torcer el resultado natural del proceso. Al señor García, como él mismo lo determina en su declaración, le pagaron, básicamente, para que cumpliera con su deber. […] [El soborno] Fue básicamente para que no se dejara influir. Es decir, es la corrupción para evitar más corrupción”, aseguró el jurista.

Según el representante legal del consorcio, los ilícitos no tienen nada que ver con el contrato y por lo mismo este no debería declararse nulo. Y agregó, según se aprecia en un informe de Noticias Uno, que la propuesta de la Ruta del Sol II era la mejor y, con o sin corrupción, merecía la licitación.

No obstante, el apoderado de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que también estuvo en la audiencia, refutó ese argumento diciendo que si era la mejor propuesta “¿por qué había que dar dineros?, y aseguró que si le daban la razón a Castañeda “de ahora en adelante no importa que se den dineros a quien es el encargado de adjudicar el contrato, no importa que existan la corrupción”.

Esta audiencia se dio para que el Tribunal de Arbitramiento decida si declara nulo o no el contrato por el escándalo de corrupción, decisión que se conocerá la próxima semana.