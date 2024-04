Por: Focus Noticias

Focus Noticias Canal especializado en transmisión en directo de audiencias judiciales, foros, debates jurídicos y temas políticos. Focus Noticias El Canal de las Audiencias. Visitar sitio

El Juzgado Cuarto de Garantías ordenó la detención domiciliaria del juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta, Juan Carlos Campo Fernández, quien presuntamente habría exigido 600 millones de pesos para torcer un fallo judicial.

(Lea también: Descubrieron a abogado que se las quiso dar de vivo con profesora; le sacó buen billete)

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, le imputó el delito de concusión, en la audiencia se revelaron grabaciones donde se demostraría que el funcionario judicial habría utilizado su posición para exigir un pago de 600 millones de pesos al reconocido abogado Rodrigo Parada, con la promesa de emitir para su cliente un fallo favorable en un caso de extinción del derecho de dominio.

El abogado Parada reveló que el juez a quien no conocía lo contactó y le ofreció que retirara una apelación presentada y volviera a radicar la petición de levantamiento de una medida cautelar. A cambio, el juez se comprometía a emitir un fallo en favor del cliente del abogado.

Vea la entrevista exclusiva al abogado Rodrigo Parada aquí:

Luego, el mismo juez Juan Carlos Campo viajó desde Cúcuta hasta Bucaramanga más de 6 horas de viaje, para concretar el acuerdo y recibir el dinero, allí fue capturado, las autoridades incautaron 50 millones de pesos que presuntamente formaban parte del dinero solicitado como soborno.

El juez cuarto de garantías de Girón le dio detención domiciliaria al juez Juan Carlos Campo, por problemas de salud.

Francisco Bernate, abogado de la Rama Judicial, apeló esta decisión de casa por cárcel, por la gravedad de la conducta y reiteró que pediran la detención intramural “nunca esperamos que este señor no fuera separado de su cargo, no es posible que este juez de extinción de dominio tenga estas denuncias tan graves y este sentado en su oficina“.

Respecto al argumento del abogado defensor del juez que pidió cambiar el delito de concusión por cohecho, Bernate dice que esto es revictimizar al denunciante, es una intromisión en el trabajo de la Fiscalía, esa no es la forma”.

El abogado Rodrigo Parada dijo que ante esa decisión debe salir del país junto a su familia porque corre riesgo su vida luego de esta denuncia.

Rodrigo Parada manifestó que se sorprendió cuando el juez dijo que podría haber un cohecho, “él no conocia el contexto, en el audio quedó claro, no entiendo y yo mismo denuncie antes de la reunión incluso, con nombre propio, con teléfono y decir que este juez no es un peligro”.

(Vea también: A exdirector de UNGRD (el de los carrotanques) se le habrían tratado de meter a la casa)

“A mi me dolió, no tiene sentido a partir de la evidencia, 15 minutos de grabación donde el juez Juan Carlos Campo me pedia el dinero, yo no tengo problema en que él haga un acuerdo con la Fiscalía; fue la primera vez que lo veia… me llamó 7 veces en un día, en una semana y media la Fiscalía hizo esta investigación, hoy estoy triste, preocupado, angustiado porque uno no espera estar en una situación de estas “: abogado Rodrigo Parada.

Vea la decisión del juzgado de enviar a detención domiciliaria al juez Juan Carlos Campo Fernández

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.