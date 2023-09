La imputación a los cuatro policías involucrados en las chuzadas a Marelbys Meza y otra empleada doméstica de Laura Sarabia, lo mismo que la solicitud de cárcel, por parte de la Fiscalía, contra otros dos involucrados en el caso, no es suficiente para la defensa de la exniñera de la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia.

(Le interesa: Vicky Dávila, dura con Laura Sarabia por diligencia cancelada en Fiscalía: “Qué vergüenza”)

El abogado Iván Cancino comentó los últimos desarrollos del caso y aseguró que hay más personas de mayor rango que deberían responder, por lo menos disciplinariamente, por lo que le sucedió a su cliente, la exniñera Marelbys Meza.

En principio, se declaró sorprendido al ver por primera vez el video en el que se ve a Meza sometida al polígrafo. “Es mucho más chocante que la descripción que ella había hecho del mismo. Demuestra y corrobora que su voluntad estaba muy condicionada a la presión de hacer esa prueba con personal de alta preparación y especial de la Policía, y en edificios e instalaciones del Estado”, dijo Cancino en Caracol Radio.

También expresó su extrañeza al encontrar que no era una, sino dos fuentes humanas las que “pusieron la fuerza del Estado a través de la Policía a inventarse cosas contra ciudadanos que no tienen la fuerza ni la capacidad para defenderse”.

“Afortunadamente, esto salió a la luz pública y los responsables poco a poco tendrán que ir presentándose ante las autoridades”, agregó Cancino en la emisora. “Yo sí creo que faltan personas. ¿Quiénes? No sé. No puedo especular. En este momento no tengo ningún un indicio o algún elemento que me diga hacia dónde se debe apuntar”.

Lee También

“Pero, por supuesto que las personas que están capturadas hoy en día no son las personas que tienen la capacidad o rango para poder dar una orden de crear una fuente o inventársela, o de mandar un tema al Chocó para interceptar una comunicación o para ordenar la realización de un polígrafo de la manera como se hizo”, continuó el jurista en ese medio de comunicación.

Cancino pidió paciencia con las investigaciones de la Fiscalía, porque “seguramente muchas más personas tendrán que, al menos, dar explicaciones ante las autoridades”.

Sobre las afirmaciones de Rafael Ricardo Santos, alias ‘el Primo’, según las cuales Meza vendía dólares después de la denuncia del robo de la maleta de Laura Sarabia, el abogado Cancino aseguró: “Todos los que manifiesten eso son personas que pusieron a mentir para justificar y darle apariencia de legalidad a violaciones a derechos fundamentales, que convierten las pruebas en ilícitas e ilegales, y además cometen delitos. Eso se llama fraude procesal y falso testimonio”.

También se refirió a la retención del teléfono de Meza durante el polígrafo. “Eso es una de las cosas más vergonzosas, porque era una diligencia muy larga. Ella, obviamente, tenía la idea y la intención rápida de informarle a su familia dónde estaba. Por lo tanto, pide su teléfono, lo desbloquea, le quita la clave y marca. Y cuando cuelga, recién cuelga, se lo quitan, se lo rapan, se lo quitan sin su voluntad ni su consentimiento”, explicó en la frecuencia radial.

“Ahí es donde examinan su teléfono y sacan algunos nombres y algunas circunstancias que permiten actuar de manera contraria a la ley, y después entre ellos sacar nombres para ordenar interceptaciones legales o ilegales, no importa”, dijo Cancino y puso de presente que la investigación no ha concluido. “Por eso, falta el capítulo del polígrafo”.

Destacó que la Fiscalía tiene esa línea de investigación. “Esperemos que al menos disciplinariamente esas personas respondan por lo que yo considero es un abuso grave y un sometimiento humillante para una persona que, recordemos, no era servidora pública, sino una persona que cuidaba los niños de una mujer que, si bien es cierto era servidora y de un alto nivel, eso no vuelve a Marelbys desde ningún punto de vista un objeto de polígrafo o de ninguna circunstancia que la pueda afectar”, añadió.

Sobre la situación actual de Meza, el abogado dijo que está “muy angustiada” con la zozobra de estar “prácticamente escondida bajo permanente protección, con zozobra de lo que sucede, con amenazas corroboradas en su contra y con un nivel de riego alto según certifican las autoridades. Entonces obviamente que tiene su vida boca arriba, totalmente descuadernada”.