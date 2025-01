Por: Caracol TV

Harold Giovany Hurtado Murcia, abogado y CEO de una firma litigante, fue asesinado el pasado 11 de enero tras recibir al menos 7 impactos de bala al salir del hospital El Tunal, ubicado en Tunjuelito, al sur de Bogotá. El presunto responsable fue capturado, pero luego, según dijo la familia de la víctima, habría sido liberado.

Giovany era, además, militante de la campaña presidencial del ahora mandatario Gustavo Petro, quien lamentó la muerte en sus redes sociales: “El asesino fue capturado en flagrancia, pero una juez lo dejo en libertad. ¿Por qué?”.

Las autoridades aún se encuentran investigando qué hay detrás del asesinato del abogado, quien no tendría ningún tipo de enemistad con nadie ni habría recibido amenazas, según contaron sus allegados a CityNoticias.

Lo que se sabe de la muerte de Harold Hurtado

Los hechos ocurrieron sobre las 7 de la noche de ese sábado. El abogado acompañaba en el Hospital del Tunal a unos familiares cuando fue atacado por un hombre, quien accionó un arma de fuego y le disparó a Harold a quemarropa.

“En el momento en que él abrió la puerta del vehículo, se metió y se estiró para abrir el seguro de mi… por donde yo me subía, llegó un sujeto por detrás, le disparó en ráfaga, le vació toda el arma. Yo no alcancé a verlo porque estaba ahí, salí corriendo tras de él”, dijo uno de sus familiares para el noticiero mencionado.

El conocido del abogado, quien además vio el ataque, agregó que, aparentemente, no fue un intento de robo, sino que el sujeto llegó directamente a acabar con la vida de él”. El crimen quedó capado en cámaras de seguridad de la zona.

El presunto responsable fue capturado por las autoridades tras el ataque, y también se incautó el arma con la que habría perpetrado el crimen. “Se logra la incautación del arma de fuego con que se comete el hecho y obviamente las vainillas que se encuentran en el lugar de los hechos para que policía judicial realice la inspección del lugar como tal”, afirmó el comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, Ibrian Cuero.

El abogado Harold Arango, militante de mi campaña presidencial, fue asesinado en Bosa. El asesino fue capturado em flagrancia, pero una juez lo dejo en libertad. ¿Por Qué? pic.twitter.com/7HCmQ3VWxD — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 15, 2025

Añadió que el sospechoso habría estado acompañado de otro hombre, quien, al parecer, contaba con una motocicleta para escapar tras cometer el asesinato. Según el padre de la víctima, el capturado estaría libre desde el pasado lunes, 13 de enero.

“Mi hijo no ha salido del anfiteatro y el asesino ya salió, que es quien acabó con la vida de él. Necesito, por favor, que me ayuden”, aseguró, y afirmó que la jueza de control de garantías que se encuentra llevando el caso no habría tenido en cuenta algunas de las pruebas presentadas por testigos, “ni lo que dijeron los agentes de policía que lo cogieron en flagrancia.

Harold era abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Administrativo de esta misma institución. En 2015, fundó la firma Hurtado Abogados.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

