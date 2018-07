El abogado Abelardo De la Espriella funge como apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y por eso subió un video en que dice que celebra el fallo.

“Me complace informar que el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, nos dio la razón, y concede la tutela y ampara los derechos del señor expresidente a la honra y el buen nombre por las afirmaciones deshonrosas que hiciera la senadora López en el último libro de la periodista Vicky Dávila […] Este fallo le da 48 horas para que rectifique, y yo celebro que este fallo se produzca en favor del expresidente Uribe porque ha sido víctima, en el pasado, de fallos sesgados con contenido político…”, dijo De la Espriella.

Además, el abogado instó a la senadora a que se retracte porque así se lo ordena la ley.

Pero Claudia López dejó claro en el programa Hora 20, de Caracol Radio, que su opinión sobre el senador Uribe no va a cambiar, y que hasta la noche del martes no había sido notificada de la decisión.

“¿Pero retractarme de qué?”, le dijo López a la periodista Diana Calderón, que le insistió en si iba o no a acatar el fallo.

“Yo no me voy a retractar. Esta es una democracia, esta no es una dictadura. Yo tengo la misma opinión de Álvaro Uribe, la he dicho en este programa, en televisión, en radio, en tres libros, en cientos de columnas durante 13 años. Mi opinión no va a cambiar, esta es una democracia, no una dictadura”, concluyó López.