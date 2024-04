Como si fuera una historia de terror, en las últimas horas se han conocido los repugnantes chats del extranjero que fue capturado en Miami por pedir menores de edad en Medellín. El hombre, identificado como Stefán Andrés Correa, fue detenido cuando pretendía viajar nuevamente a Colombia para abusar de niñas entre los 11 y 12 años, según informó revista Semana.

(Lea también: La razón por la que dejaron libre a ciudadano chino hallado en Medellín con menor de edad)

El alcalde Federico Gutiérrez fue el que dio detalles de la captura y dejó al descubierto la manera de delinquir de este pedófilo: “Stefan Andrés Correa, ciudadano estadounidense de 42 años, quien confesó haber ingresado desde el 2023, 45 veces a nuestro país para sostener relaciones sexuales con menores de edad. Le fueron halladas conversaciones donde ya había negociado a 4 menores entre los 11 y 12 años”.

¡Ningún delincuente seguirá haciéndoles daño a los niños y niñas de nuestra ciudad! En una acción coordinada con el gobierno de EE.UU, fue capturado Stefan Andrés Correa, ciudadano estadounidense de 42 años, quien confesó haber ingresado desde el 2023, 45 veces a nuestro país… pic.twitter.com/uqJOETsQPd — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 23, 2024

Chats de extranjero que pedía niñas en Medellín

Precisamente, la citada revista reveló algunos de los aberrantes chats que se le encontraron a este hombre con un presunto tramitador para conseguir a las niñas en Medellín. Las conversaciones son realmente indignantes y, en una de ellas, el sujeto pedófilo le indica cuáles son sus deseos: No quiero que ella diga ‘no’ o ‘hasta donde puedes llegar’. Ella [la menor] necesita entender que necesita que yo disfrute sin marcha atrás”.

Pero lo que sigue es aún peor, pues presuntamente Correa le dice al tramitador que él quiere disfrutar de maltratar a las menores: “Lo vamos a hacer en diferentes posiciones. No quiero que me apresuren, quiero disfrutarlo y poder repetirlo, ¿entiendes? Ella no es la primera que me ha llorado. Las otras chicas se abren, me besan y lo aguantan hasta media hora. Necesito que ella entienda, si llora, voy a seguir adelante. Por favor no interrumpas, pase lo que pase”, según reveló el citado medio.

Finalmente, como si fuera poco los insólitos pedidos del extranjero, dice que les dará premios a las niñas que “se comporten” y le cumplan sus aberrantes deseos: “Si todo va bien puede ser un iPhone XS. ¿Déjame saber lo que piensas? Podemos besarnos para que ella entienda lo bueno que será. Y tal vez sea un XS Max, pero en serio, ella necesita comprender la belleza de amor y alegría”, se divulgó en el impreso.

Lee También

Estos y otros chats aún más indignantes están en poder de las autoridades, quienes ya están adelantando las investigaciones para conocer si hay todo un entramado criminal que se encarga de reclutar a las menores en Medellín y ofrecerlas a extranjeros, como en este caso.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.