La víctima le contó a un medio local, que tomó común y corriente la ruta 14 en el barrio Kennedy al sur de Ibagué y se sentó cerca al conductor, en la segunda silla, de la fila ubicada cerca a la registradora. Narró que el vehículo había alcanzado una velocidad considerable, lo cual despertó algo de preocupación entre los pasajeros.

Así las cosas, la afectada sostuvo que, “ después de varias cuadras de conducir con mucha velocidad, el señor conductor cogió un hueco y la ventana ubicada en la silla donde yo me encontraba, se rompió en mil pedazos encima de mi. Yo me levanté de la silla con rapidez, sin embargo, quedé llena de esquirlas de vidrio ya que me cayó la ventana fracturada en mil pedazos “.

Del chofer del vehículo se conoció que al ver la emergencia, se detuvo y empezó a barrer las esquirlas de la silla y el suelo.

Respecto a las lesiones, la mujer contó que al llegar a su casa se percató de algunas cortaduras en la planta de sus pies y otras en su hombro.

“Necesito que por favor me ayuden a difundir esta información porque me encuentro muy indignada y muy molesta porque tengo una cortada profunda en mi pie derecho producto de los vidrios que me cayeron encima no permitiéndome ir a trabajar, estoy caminando con dificultad“, concluyó la mujer afectada.