La inseguridad en Bogotá está desatada, pese a que las cifras muestran lo contrario, la percepción en las calles de la ciudad es de temor, ante la cantidad de robos que se presentan diariamente. Ahora los atracos en la capital ya no los cometen uno o dos ladrones, sino que los hacen en gavilla, entre cerca de 9 personas que intimidan a sus víctimas y, aparte de eso, las golpean.

(Vea también: Mujer se robó a bebé en Bogotá en medio de engaños y Policía rescató a la menor en Chinauta)

Así le sucedió a un joven en el barrio Betania, localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, donde 9 hombres le propinaron una golpiza por quitarle su bolso y pertenencias. En los videos compartidos por Citytv se ve cómo la víctima camina solo a las 11:00 de la noche por una de las calles del barrio, cuando de repente le llegan los delincuentes en cuatro motos, lo agreden, lo tiran al piso, le quitan todo y huyen del lugar.

“La verdad se ve mucha inseguridad, más que todo en las noches. Es muy grave, no sé por qué se vino tanta gente a delinquir. La Policía no está donde tiene que estar”, dijo uno de los habitantes del barrio al citado noticiero.

#CityNoticias | Nueve hombres le propinaron una fuerte golpiza a un joven por robarle sus pertenencias en la localidad de Bosa. Esto es lo que se sabe ↓ pic.twitter.com/vkRZhFHoYD — Canal Citytv (@Citytv) May 5, 2023

Lee También

El joven no ha puesto la denuncia y tuvo serios golpes en su cuerpo. Lo que se sabe es que en el bolso tenía algunos elementos de valor como dinero, un computador, celular y algunos documentos personales. Mientras no se interponga la acción legal, las autoridades no podrán perseguir a los delincuentes.