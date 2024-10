Por: Caracol TV

El desplazamiento de centenares de habitantes del cañón del Micay y El Plateado en el Cauca es un hecho. Huyen de los combates del Ejercito contra las disidencias al mando de alias Iván Mordisco.

¿Cuántos desplazados hay en El Plateado?

Ángela Carrasco, directora territorial de víctimas en el Cauca, señaló en Noticias Caracol en vivo que “este desplazamiento, a pesar de que son aproximadamente 429 familias, que superan las 1.700 personas, no se han concentrado en un solo lugar por la misma complejidad que tiene el territorio. Entonces, estos desplazamientos se están viviendo por separado, dispersos, varias familias en un lugar, otras en el otro”.

La funcionaria agregó que “ya se hizo una primera atención, con kits de alimentación y de aseo. Estamos pendientes de ingresar en la próxima semana con varias instituciones”.

El Ejercito, en el cuarto día de toma en El Plateado, develó campos minados que violan el Derecho Internacional Humanitario. “Hemos encontrado una buena cantidad de explosivos en el colegio de El Plateado. Asimismo, en una casa que estaba ocupada por el cabecilla de esta estructura, las tropas encontraron 170 granadas de las que utilizan para lanzar desde los drones y encontraron más de 30 artefactos explosivos improvisados”, dijo el general Erick Rodríguez, comandante del Comando Conjunto Número 2.

El general afirmó que el Ejercito no saldrá del área reconquistada: “El propósito de las Fuerzas Militares es llevarles la seguridad y la tranquilidad. No nos vamos a ir de ahí y la institucionalidad va a venir detrás de nosotros llevando lo que se necesita para la región, en el desarrollo de una vida digna, fuera de las estructuras narcoterroristas que están enquistadas en el Micay”.

Por su parte, la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, le salió al paso a las críticas por fotografías que se tomó con la directora del programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, en El Plateado, y en las que opositores decían que fueron de paseo.

“Las personas que están criticando son una matriz de oposición al Gobierno y es gente que no conoce su territorio. A nosotras nos parece también cuestionable que solo se hable de la foto de dos mujeres jóvenes porque fotos había muchas, incluso de los comandantes de las Fuerzas Militares”, señaló la viceministra.

Gómez agregó que “la única foto cuestionada fue la de Gloria y la mía, que somos dos mujeres jóvenes que estamos haciendo todo lo que podemos por transformar el Cauca y este país en general. Lastimosamente, nuestra sociedad aún no está preparada para ver en cargos de poder a mujeres jóvenes y es triste porque para nosotras es tres veces más difícil materializar cualquier cosa y nos toca luchar más, pero no nos damos por vencidas, estamos para ayudar y para servir. Eso es un funcionario público. Para nosotras no era una pose, mucho menos un paseo”.

La funcionaria dijo que viajará pronto a El Plateado y que volverá a tomarse fotos con las Fuerzas Militares: “Esperamos poder trabajar de la mano de la alcaldía municipal, claro, si ellos tienen la voluntad de trabajar con el Gobierno”.

