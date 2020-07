Los migrantes atrapados en Pasto duermen desde hace 3 semanas en carpas que se inundan en las noches lluviosas. Están a la intemperie, con hambre y sin dinero, pero esperan sobrevivir hasta que puedan continuar su camino hasta Panamá.

“Aquí en Colombia nos han tratado como si no fuéramos humanos. No tenemos agua, no tenemos dónde bañarnos”, denunció Bob Austin, uno de los migrantes, en declaraciones a Efe.