La población civil quedó en medio de enfrentamientos entre el Eln las disidencias Farc de alias ‘Iván Mordisco’, hechos que en principio habían desplazado por lo menos a mil indígenas.

“Tenemos un reporte de un desplazamiento de unas 2.800 personas de las zonas rurales de esos dos municipios de Nariño”, indicó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Además, señaló riesgos para la población de Linares, Nariño, donde el frente disidente ‘Franco Benavides’ y la compañía ‘Jaime Toño Obando’ del Eln están “disputándose el control territorial y social”.

Desde agosto de 2023 se han presentado choques en la zona rural de Samaniego que se han expandido a Santacruz.

En ese sentido, Camargo reiteró su mensaje a los actores armados de que la vida, integridad y tranquilidad de las comunidades deben ser preservadas.

“Mi llamado es a que los grupos, no solamente los que están en fases exploratorias y en conversaciones que han arrojado resultados significativos, también aquellos que no forman parte de las mesas, no se sigan afectando entre sí mismos”, puntualizó.

Paradójicamente, el frente ‘Jaime Martínez’ anunció la “suspensión unilateral de acciones ofensivas“ en su área de operaciones en el Cauca de cara a su reunión con el Gobierno para la instalación de una mesa de diálogo para entrar al denominado plan de “paz total”.

