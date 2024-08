Escrito por:

Mucho se ha dicho en Francia sobre la Villa Olímpica en los últimos meses, elogiando su dimensión eco-responsable. Pero debido a una comodidad relativa, los robos o la comida de la cantina, algunos atletas la han abandonado.

Mismo antes de que empezaran oficialmente los Juegos Olímpicos de París 2024, seis nadadores surcoreanos abandonaron el 26 de julio la Villa Olímpica debido a la larga duración del viaje hasta la piscina. Se alojan ahora en un hotel cercano al Arena La Défense, sede de las pruebas de natación. También ocurrió con los tenistas y jugadores de básquetbol estadounidenses.

¿Paraíso o infierno?

Otro ejemplo: medallista de plata en los 200 metros libres de natación, Ariarne Titmus denunció las “ridículas” condiciones en las que se vive en la Villa. Preguntada por su eventual tristeza por no haber batido su récord, la australiana respondió que “vivir en la Villa Olímpica dificulta el rendimiento” y que “no está hecha para el alto rendimiento”. Una declaración que no le gustó al seleccionador Rohan Taylor, quien recordó a los nadadores que no deben dejarse distraer por nada.

“Es un dilema clásico para todos los atletas en los Juegos Olímpicos. La Villa, un conjunto de dormitorios diseñados para alojar a miles de atletas de todo el mundo, es un paraíso para aquellos que quieren hacer contactos y disfrutar de un ambiente agradable. Pero no es necesariamente un buen lugar cuando necesitas entrar en una rutina y ves los Juegos como una oportunidad única para dar lo mejor de ti”, subraya el canal deportivo estadounidense ESPN en su sitio web.

Además de una serie de robos señalada por el diario Le Parisien, la dimensión eco-responsable reclamada por los organizadores no se combina bien con las exigencias de comodidad de los deportistas de alto nivel. Las camas de cartón reciclable, los alimentos elaborados con productos locales y la tecnología de refrigeración natural para las habitaciones no convencen a todos.

“Si algo tenemos nosotros es adaptación”

Por lo tanto, muchos se han quejado de la incomodidad de las camas, de la falta de aire acondicionado o incluso de la falta de comida. La estrella de waterpolo Matilda Kearns y su compañera Gabi Palm criticaron las camas “sólidas como piedras”, mientras que la tenista Daria Gavrilova se quejó de tener que llevar su propio papel higiénico a los aseos.

De hecho, varias delegaciones lo habían planeado con antelación. Los estadounidenses trajeron ventiladores individuales y colchones extra para sus gimnastas, mientras que los británicos trajeron raciones de comida extra.

Sin embargo, no faltan razones para quedarse, entre ellas un famoso espíritu de camaradería, por lo que otros atletas intentan adaptarse y no dejarse afectar por las condiciones, como dijo a RFI la mexicana Alejandra Orozco (clavados) acerca de las camas: “En mi caso sí, por tema de lesión la siento a veces un poquito dura, pero me acomodo con una almohada. Creo que si algo tenemos nosotros, es adaptación, y es no dejar que alguna situación o algún tema te afecte”.

