Un sismo de magnitud 6,3 sacudió este viernes la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, en el noroeste cerca de la frontera con Colombia, reportó el Servicio Geológico colombiano. El terremoto se produjo a 35 kilómetros de profundidad hacia las 6:45 de la mañana. Por el momento se desconoce si hay víctimas y daños.

El sismo ocurrió a 8,4 kilómetros de la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia del mismo nombre, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) en X. El instituto oceanográfico ecuatoriano INOCAR descartó una alerta de tsunami.

Ecuador está sobre las placas marinas Nazca y Sudamericana, lo que produce constantes temblores. El movimiento telúrico fue sentido en 10 de las 24 provincias del país como Manabí, Los Ríos, Guayas y Pichincha, de acuerdo con la SNGR.

Veinte minutos después del primer sismo, el Instituto Geofísico ecuatoriano reportó otro de magnitud 4,1 en la costera provincia de Guayas, en el suroeste del país. El temblor ocurrió a 86 kilómetros de profundidad.

Al respecto, el alcalde Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, Ecuador, habló en Blu Radio y se refirió a lo que se está viviendo en el municipio, donde se registran varios inconvenientes.

“Tenemos un reporte de 60 casas afectadas, de una forma terrible, tremenda. No tenemos luz, no hay agua potable. Estamos haciendo un levantamiento de toda la ciudad, apoyando. Es lo que realmente sucede en estos momentos. Desgraciadamente Esmeralda si no es un ser humano, es la naturaleza. Ya es hora que Dios nos vea con ojos de piedad. Tenemos árboles que se han caído sobre algunos vehículos”, señaló.

Además, indicó qué podría estar pasando en Colombia con el sismo que hubo en las costas ecuatorianas, que son frontera con nuestro pais y explicó qué está pasando con el servicio de la luz y por qué se cortó en el municipio.

“Es normal que no haya servicio de luz porque normalmente ante este tipo de eventos hay réplicas. Somos hermanos con Colombia, estamos unidos por un puente que no se ha podido habilitar. Para nosotros llegar a Tumaco, en Nariño, es solo cruzar por un puente de 40 o 50 metros. De acuerdo con Inami, fue cerca de las costas de Esmeraldas”.

En los videos se ve cómo las casas quedaron sin techos y varias calles del municipio están sin servicio de luz, con algunas estructuras averiadas y vehículos inmovilizados.

Hay destrucción en la ciudad de Esmelandas, Ecuador por el sismo de esta mañana. Cayeron techos y paredes de algunas viviendas y edificios. El sismo se sintió en el suroccidente de Colombia. Los organismos de socorro evalúan posibles daños en el sur de Nariño.

Cómo fue el terremoto que azotó a Ecuador en 2016

La semana pasada Ecuador recordó el aniversario del terremoto de 2016 que sacudió las costas de Manabí y Esmeraldas. Con una magnitud 7,8, dejó 673 muertos y unos 6.300 heridos y lesionados. Las pérdidas por ese sismo ascendieron a más de 3.000 millones de dólares.

A muchas personas les llegó la alerta de Google sobre temblores, que es un servicio gratuito y se encuentra activado en algunos dispositivos Android; sin embargo, algunos usuarios tendrán que hacer la activación de manera manual.

“El sistema de alertas de terremotos de Android es un servicio gratuito que detecta terremotos en todo el mundo y puede alertar a los usuarios de Android antes de que comience el temblor”, dice el sitio web de la mencionada empresa.

