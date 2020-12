El vicedirector de la oficina del Ministerio de Salud en Aden, Muhammad Rubaid, dijo a la televisión estatal yemení que el saldo de víctimas asciende a 26 muertos y 50 heridos, mientras que fuentes médicas confirmaron a Efe al menos 3 fallecidos y 8 heridos.

Anteriormente, testigos dijeron que tuvieron lugar dos estallidos en la principal terminal del aeropuerto y un tercero a la entrada, en el momento en el que aterrizó el avión con los ministros del nuevo gobierno. Todos ellos se encuentran bien, según informó el propio jefe del Ejecutivo.

El primer ministro Maeen Abdelmalik Saeed condenó a través de su cuenta de Twitter “el acto terrorista cobarde” y consideró que “forma parte de la guerra que se libra contra el Estado yemení y su gran pueblo”.

El ataque “solo aumentará nuestra insistencia en cumplir con nuestros deberes hasta el final del golpe y el restablecimiento del Estado y la estabilidad” en el Yemen, afirmó en referencia al movimiento chií hutí que le disputa el poder al Gobierno desde 2014 y le expulsó de la capital Saná.

El ministro de Información yemení, Muamar al Eryani, acusó directamente a los rebeldes hutíes, y afirmó que lo sucedido no impedirá que los miembros del Ejecutivo lleven a cabo su “deber nacional”, porque su “sangre y alma no es más preciosa que la de los yemeníes”.

El gabinete está formado por 24 ministros, 5 de los cuales pertenecen al Consejo Transitorio Sureño (CTS), que también tiene su sede en la ciudad de Aden donde sus fuerzas se han enfrentado a las gubernamentales hasta alcanzar un acuerdo en 2019 en virtud del cual se creó este nuevo Ejecutivo.

Por su parte, el enviado especial de la ONU para el Yemen, Martin Griffiths, condenó el ataque y la muerte y heridas de “muchos civiles inocentes” y destacó que este “acto inaceptable de violencia es un trágico recordatorio de la importancia de que el Yemen vuelva rápidamente al camino de la paz”.

El proceso de paz entre el gobierno y los rebeldes se encuentra estancado, mientras que se han dado progresos en el conflicto con los sureños, también enfrentados con los hutíes.

Watch: Aftermath of the explosion and gunfire heard at #Aden Airport in #Yemen after a plane carrying the new government lands, with at least five people killed and dozens more wounded.https://t.co/rP1vDSnylo pic.twitter.com/l7SZesNNMr

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 30, 2020