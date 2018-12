La banda estaba en pleno climax de una de sus canciones y varias personas se acercaron al escenario, mientras que otros disfrutaban de la música desde sus mesas, cuando de repente el cantante, el bajista, el guitarrista y el baterista cayeron al suelo, producto de una ola que derribó el escenario.

De inmediato los asistentes que estaban cerca de la banda intentaron correr, mientras que los que estaban sentados solo tuvieron tiempo de levantarse de las mesas, cuando el agua y el escenario se volcaron encima de varias personas.

Según información del portal BNO News, 14 de los asistentes murieron de inmediato y más de 89 desaparecieron. Entre las víctimas mortales se encuentran el bajista y el mánager de la banda, según confirmó el vocalista de la agrupación Riefian ‘Ifan’ Fajarsyah, de acuerdo con el medio El Español.

Por ahora, más de 200 personas han perdido la vida a causa de la tragedia.

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8

— BNO News (@BNONews) December 23, 2018