Aunque ha cautivado a unos, también ha generado rechazo entre ciertos internautas, que la señalan de ser la guardiana de un “campo de concentración” y “traidora de su propia raza”, mientras que varias usuarias de redes sociales condenan el hecho de que se cosifique a la mujer con su atractivo físico.

Este es el saludo mañanero de la agente Kiara Cervante, que se apresta a desayunar:

Después de publicar el saludo de recién levantada, la agente Cervante posó en su uniforme de trabajo:

Los hombres de este albergue para inmigrantes ilegales en el estado de Texas parecen los de un campo de concentración, pero concentración en la agente del otro lado de la reja, como lo muestra este trino:

