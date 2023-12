Los primeros reportes de las autoridades españolas señalan que hay 3 heridos leves luego del accidente que pudo haber sido mucho peor en el balance general.

Se trata de dos personas que iban en el helicóptero y un conductor que pasaba por la autopista cuando se cayó la aeronave, detalló El País.

Este video muestra el lugar del accidente:

🚨#ÚltimaHora: el helicóptero Enstrom 280FX Shark con matrícula F-HPUX que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema se ha estrellado en la M40 de Madrid poco después de despegar. El helicóptero ha caído en el punto kilométrico 5.600 del… pic.twitter.com/YVgVkgcCbZ

— On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 1, 2023