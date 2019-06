Incluso, los ciudadanos de Hong Kong lograron, con las masivas marchas (algunas con más de 2 millones de personas), que su gobierno proPekín, liderado por Carrie Lam, cancelara, temporalmente, el proyecto de ley. Pero ellos anunciaron que las protestas seguirán hasta que se retire completamente.

Sin embargo, el suceso que le está dando la vuelta al mundo es el momento en que una ambulancia necesitaba pasar por una vía que estaba completamente colmada por protestantes.

Con calma y sobre todo de manera pacífica, las personas le fueron abriendo lugar al vehículo, que en segundos logró avanzar y no tuvo problemas para acudir a la emergencia por la cual la habían llamado.

Hong Kong protesters let an ambulance go through the massive protestpic.twitter.com/IN61ZnJ9fZ

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 16, 2019