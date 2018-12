En esas imágenes, registradas durante unos Premios Emmy, a Donald Trump también se le ve interpretando la canción de la comedia televisiva ‘Green Acres’, que trataba de una pareja que se mudaba de Nueva York a una granja en el campo.

El artículo continúa abajo

El mandatario compartió el video en su cuenta de Twitter para anunciar una ley que otorga ayudas de 867.000 millones de dólares a los agricultores estadounidenses, especialmente a quienes se vieron afectados por los aranceles derivados de la guerra comercial promovida por Trump.

“¡En 15 minutos rubrico la ley agrícola!”, escribió el presidente a través de Twitter, junto a las imágenes.

La actriz que acompañó en ese entonces a Trump se pronunció y, aparentemente avergonzada, dijo lo siguiente: “Si me necesitan, estaré en un agujero bajo tierra”.

if you guys need me, i’ll be in a hole in the ground 😵💀👋🏽

— Megan Mullally (@MeganMullally) December 20, 2018