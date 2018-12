El error, según los investigadores citados por el diario The West Australian, fue que el joven que hacía su mudanza no revisó bien y dejó las pipetas con la llave abierta, lo que ocasionó la fuga de gas y su consiguiente explosión, que a su vez habría sido generada por una chispa de baterías dentro del trasteo.

Las autoridades le recordaron a la comunidad no transportar ellos mismos cilindros de gas, utilizados en los asados familiares.

Este es el momento de la explosión, captado por cámaras de seguridad en un semáforo:

GRAPHIC: Shocking video has emerged of the moment a rental truck exploded on a Melbourne road. #9News

Full story: https://t.co/XM64cibRx2 pic.twitter.com/vmVUF2QCxG

— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) December 3, 2018